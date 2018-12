Partijas "Gods kalpot Rīgai" biedru vidū Ameriks uzticību nav zaudējis, paziņo valdes locekļi

Partijas valdes loceklis un Rīgas domes deputāts Vjačeslavs Stepaņenko sacīja, ka Ameriks partijas biedru vidū joprojām bauda uzticību un rosināt partijas priekšsēdētāja nomaiņu nav plānots. "Viņš savu lēmumu atkāpties no vicemēra amata pamatoja ļoti kodolīgi un precīzi. No partijas biedriem nekādas šaubas par viņu nav izskanējušas," sacīja deputāts.

Līdzīgu viedokli pauda arī GKR valdes loceklis un Rīgas domnieks Dainis Turlais, norādot, ka šodien notikušajā frakcijas sēdē nekas neesot liecinājis par to, ka Ameriks būtu zaudējis biedru labvēlību. "Jautājums par viņa atcelšanu no priekšsēdētāja amata dienaskārtībā nav parādījies un par to mēs runājuši neesam," pauda amatpersona.