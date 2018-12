Atskaišu tāmes par simtgades finansējuma izlietojumu KM publicēs februārī

Paredzēts, ka svētku pasākumu rīkotāji, kas saņēmuši finansējumu no valsts simtgades svinībām paredzētajiem līdzekļiem, savas atskaites iesniegs janvārī, taču ministrijai vēl nepieciešams laiks to apkopošanai. Publiskotajās atskaišu tāmēs nebūs iekļauti pašvaldību izdevumi, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu izdevumi, kas kāda pasākuma vai vairāku pasākumu rīkošanu aizvadīto divu gadu laikā finansējuši no pašu līdzekļiem, jo, pēc ministres paustā, tāda apjoma datus nav iespējams apkopot.