Gobzems: "KPV LV" pēc svētkiem varētu atgriezties pie valdības veidošanas jautājumiem

Taujāts par to, vai "KPV LV" atbalstītu to, ja "Jaunās Vienotības" politiķis Krišjānis Kariņš turpinātu mēģinājumus izveidot valdību kā savas partijas premjera amata kandidāts, vai arī "KPV LV" redz citu premjera amata kandidātu, Gobzems norādīja, ka par to arī būs jāspriež frakcijai.