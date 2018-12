Politologs: Partiju iepriekš piesauktā "jaunā politika" šobrīd tiek izmesta miskastē

Rajevksis gan neizslēdza, ka var rasties situācija, kad partiju konsultāciju rezultātā var atrasties kandidāts no malas, bet tikai tādā gadījumā, kad partijas nevarēs atrast premjeru un par to vienoties savā vidū. "Ja portfeļu dalīšana beigsies ar to, ka partijas nevarēs vienoties par premjeru, tad var vienoties par kādas kompromisa figūras ielikšanu no ārpuses," teica politologs.