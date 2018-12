2019. gada mīlas un kaisles horoskops visām zīmēm

Jaunavu 2019. gadā piemeklēs viegluma sajūta. Parasti diezgan pieticīgas un ieturētas, Jaunavas bez īpašas piepūles iepazīsies ar patīkamiem cilvēkiem un spēs izrādīt iniciatīvu. Tas uzreiz nesīs rezultātus: vientuļās Jaunavas ātri varēs sākt vētrainu romānu, bet jau attiecībās esošās - ieviest attiecībās patīkamas pārmaiņas. Lai gan zvaigznes iesaka neatklāties pārāk ātri nepazīstamiem cilvēkiem un izvairīties no gadījuma sakariem. Šaubu gadījumā, iepazīstoties ar jaunu partneri, no tālākajiem kontaktiem ar viņu labāk atteikties. Klausies intuīcijā: tā nepievils.

Mīlas horoskops 2019. gadam norāda Svariem, ka viņus aptver notikumu vētra, kas saistīta ar romantiskām attiecībām. Daudz jaunu pazīšanos dos iespēju atrast tuvu cilvēku bez īpašas piepūles. Brīvie zīmes pārstāvji varēs nākamajā gadā izveidot ģimeni, bet, ja šādas vēlēšanās nebūs, ļauties vieglām un perspektīvām attiecībām. Ģimeniskie Svari 2019. gadā nolems izveidot mājīgu ģimenes ligzdiņu un harmoniskas attiecības ar partneri. Dzeltenās Cūkas gads ļoti labi der konfliktu novēršanai un aizvainojumu piedošanai, ko nevar ignorēt. Galvenais Svaru sabiedrotais būs spēja piekāpties un nogludināt asos stūrus. To visos gadījumos gan nevajadzētu izmantot, jo ir reizes, kad jāparāda savs spēcīgais raksturs.

Skorpions Dzeltenās Cūkas gadā sajutīs patīkamu enerģijas un spēku pieplūdumu, kura pietiks gan panākumu gūšanai darbā, gan personīgajā dzīvē. Daudz šīs zīmes pārstāvjiem parādīsies iespēja iesaistīties dienesta romānā ar darba kolēģi vai pat ar kādu no augstākstāvošiem vadītājiem. Tomēr zvaigznes neiesaka ļauties šādām attiecībām, jo iespēja, ka tās pāraugs lielākās, ir minimāla. Ģimeniskajiem Skorpioniem grūtības sagādās tas, ka ātri apniks attiecības un sagribēsies pārmaiņas. Tādā gadījumā svarīgi nerīkoties strauji, bet apdomāt iespējas, kā dažādot ģimenes dzīvi. Lietu kārtību var izmainīt kopīga došanās atpūtā.

Strēlniekus nākamajā gadā gaida īslaicīgs klusums mīlas frontē. Visas pazīšanās būs vai nu lietišķas, vai nenozīmīgas, kas dažbrīd novedīs Strēlniekus īstā neapmierinātībā. Tomēr nav vērts forsēt notikumus un laisties attiecībās bez perspektīvas, jo tas tikai pasliktinās situāciju. Iespēja pa īstam iemīlēties un pat izveidot ģimeni radīsies gada otrajā pusē. Šīs zīmes pārstāvji gūs iespēju satikt otru pusīti un sajust patīkamu emociju gammu. Ģimeniskie strēlnieki šajā periodā varēs no jauna palūkoties uz savu partneri un atjaunot jūtas pret viņu.

2019. gadā Zivis pārņems pilnība it visās dzīves jomās. Zivis daudz pieprasīs ne tikai no sevis, bet arī no partnera, pastāvīgi norādot uz nepilnībām, kuras nepieciešams izlabot. Biežā piesiešanās un neapmierinātība kļūs par nopietnu notikumu konfliktu, bet dažos gadījumos pat par attiecību iziršanu. Lai saglabātu harmoniju un nezaudētu jūtas, svarīgi ir otrajai pusei piedot nenozīmīgas kļūdas un nepilnības. Zvaigznes iesaka nepūlēties mainīt partneri, bet pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir, un tad viņš pats vēlēsies mainīties.