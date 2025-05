10 veselībai vērtīgas meža veltes, ko ievākt maijā

Meža aveņu lapas

Meža aveņu ('Rubus idaeus') lapu tēja ir viena no aromātiskākajām un smaržīgākajām tējām no Latvijas mežiem, kas apbur ar savu tīkamo aromātu un saldeno garšu. Ārstnieciskiem nolūkiem meža aveņu lapas ievāc pavasarī, ziedēšanas laikā – maijā mežā var atrast jaunās aveņu lapiņas, kas ir īpaši vērtīgas tējām. Tautas medicīnā aveņu lapu tēja tiek pielietot pie jeb kādu saaukstēšanās slimību, klepus, angīnas ārstēšanas, tā palīdzēs arī pie augstas temperatūras un drudža. Avenes lapas pielieto arī tad, ja ir elpceļu vai kuņģa problēmas. Interesanti, ka C vitamīna aveņu lapās ir 20-30 reizes vairāk nekā ogās.

Priežu jaunie dzinumi un ziedputekšņi

Parasta priede ('Pinus sylvestris') ir viena no nozīmīgākajām kultūrām Latvijas mežsaimniecībā un vienlaikus pieder pie ilgmūžīgākajiem kokiem Latvijā – mūsu senčiem šis mūžzaļais koks bija nemirstības, drosmes, vīrišķības un spēcīga rakstura simbols. Priežu jaunos dzinumus ievāc līdz maija vidum. Tie ir labs pretiekaisuma un pretsāpju līdzeklis, stiprina imūnsistēmu un palīdzēs atbrīvoties ne tikai no klepus vai kakla sāpēm, bet no saaukstēšanās kopumā. Priežu dzinumus izmanto arī kā urīndzenošu un nierakmeņu slimības ārstējošu līdzekli, arī osteohondrozes, aknu un žultspūšļa problēmu gadījumā. Vēl priežu jaunos dzinumus izmanto plaušu tējai, no tiem gatavo sīrupu vai uzlējumu pret klepu un bronhītu.