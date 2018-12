Jauns gads – jauns sākums jeb no kā atbrīvoties pirms jaunā gada

Spilveni ir īsti baktēriju, sēnīšu un citu netīkamu mikroorganismu magnēti, tāpēc tos ir ieteicams mainīt ik pēc diviem gadiem, taču ne vienmēr to gadās ievērot. Ja spilvens tiek lietots vairākus gadus no vietas, ir pienācis to nomainīt pret jaunu. Vecos spilvenus vari ziedot.

Katram mājās ir kādas lielākas vai mazākas sveces, kuras jau ir dedzinātas, bet noliktas malā un par tām aizmirsts. Ja konkrētās sveces vairs nav aktuālas vai arī to vietā stājušās zem Ziemassvētku eglītes atrastās, atbrīvojies no liekajām. Gadījumā, ja vēlies saglabāt trauku, kas nācis līdz ar sveci, – izkausē parafīnu mikroviļņu krāsnī un pārlej to vienreizlietojamajā glāzē, atdzesē to un izmet.