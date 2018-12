Andra Kiviča sieva Ziemassvētkos iepriecina ar draisku foto

Jūras ledainais baltums un siltā sirds. 💙 Ziemassvētku pelde- nu tad no visas sirds- Lai sirsniņā tāds siltums, kurš salauzīs jebkuru ledu šajā Pasaulē! 💙 #seals #Balticsea #roņi #xmastime #bestrong #motivation #loveyourself #veselībuiekšāslimībuārā #Latviangirl #happysoul ❄ #Ziemassvētki #Ziema2018 #Bulduri #Jūrmala @jurmalalv

A post shared by Madara Kiviča (@madara.kivica) on Dec 25, 2018 at 3:30am PST