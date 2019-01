Austrijā sniegs bloķē auto ceļus un kalnu kūrortus

Jau iepriekš šajā nedēļas nogalē prognozētie sarežģītie laika apstākļi ir pamatīgi apgrūtinājuši atpūtnieku atgriešanos mājās no Austrijas kalnu kūrortiem. Uz rietumiem no Vīnes abos virzienos ir bloķēta autostrāde A21, jo sniega dēļ uz tās iestrēgušas vairākas lielās kravas mašīnas, šādi apgrūtinot arī pārējo satiksmi. Arī Austrijas Alpos sniega lavīnu draudu dēļ ir slēgti vairāki ceļi, to skaitā uz Solktalu un Seteiermarku, kur no ārpasaules palikuši nošķirti vairāk nekā 600 vietējie iedzīvotāji un tūristi.