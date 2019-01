Pašiem sava sporta zāle – kā radīt mājas sporta zāli, kuru patiešām izmantosi

* Cik daudz cilvēku to izmantos?

Pirms izvēlies, kādu ekipējumu gādāt vai kādas aktivitātes grasies veikt, koncentrējies uz piemērotākā mājas stūrīša vai telpas izvēli – tā pēcāk ietekmēs to, cik regulāri vēlēsies nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Dažkārt loģiskākā izvēle ir pagrabi: glīti iekārtots un apsildāms pagrabs var būt ideālā vieta sporta zāles ierīkošanai – tā atrodas nostāk no pārējām telpām un tajā bieži vien ir cementa grīda, kas spēj izturēt lielāku svaru un triecienus. Arī garāžām ir savas priekšrocības. Tomēr ne vienmēr sporta zālei ir nepieciešamas plašākas telpas – pietiks, ja dzīvoklī atbrīvosi nelielu laukumu, kur izklāt sporta paklājiņu. Ņem vērā – ja sporta zona atradīsies viesistabā vai virtuves tuvumā un mājoklī ir vairāki iemītnieki, rēķinies, ka iztraucēšana būs regulāra.

Grīda ir viens no galvenajiem aspektiem treniņu laikā – šeit tā darbosies kā piektā siena. Pirms ķeries pie sporta zonas iekārtošanas, iegādājies kvalitatīvu gumijas paklājiņu. Savukārt, ja potenciālajā sporta zālē grasies veikt remontu, lūko pēc izturīgiem materiāliem, piemēram, bambusa parketa, vinila lamināta, korķa vai dēļu grīdas.

Iekārtojot sporta zāli, rūpējies, lai tajā valdītu patīkama atmosfēra un būtu vēlēšanās to izmantot. Pievērs uzmanību apgaismojumam – sporta telpām ir ieteicams būt gaišām, tāpēc būtisku lomu spēlēs arī sienas krāsas. Parūpējies, lai šeit būtu arī spoguļi, kuri sporta zālē pildīs divas funkcijas – tajos varēs novērot progresu, tie arī atstaros gaismu un padarīs telpu plašāku un gaišāku.

Mājas sporta zāle ir diezgan dārga, bet vienlaikus arī izdevīga investīcija, kas var ietaupīt naudu, ko citādi tērētu dārgiem sporta zāles abonementiem, turklāt tā padarīs sporta nodarbības vieglāk pieejamas un galu galā rosinās sasniegt izvirzītos mērķus. Mājas sporta zālē nebūs situācijas, kurās no rīkiem būtu jānoslauka citu cilvēku sviedrus vai jāgaida, kad atbrīvosies izraudzītais sporta ekipējums, kā arī dušas nebūs jādala ar svešiem cilvēkiem. Tomēr, lai uzturētu sporta zāli aktīvu, centies to radīt enerģisku un mājīgu – papildini sienas ar motivējošiem citātiem; plakātiem, kuros redzami cilvēki ar iecerēto ķermeņa figūru, vai pat izliec paša izcīnītās medaļas un trofejas no maratoniem un sacensībām.