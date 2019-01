Krauze: jaunās partijas ir nodevušas gan savus principus, gan vēlētājiem dotos solījumus

Kā aģentūru LETA informēja ZZS, Jaunā konservatīvā partija (JKP) pirms 13.Saeimas vēlēšanām solījusi ministriju apvienošanu, proti, esošo 13 ministriju vietā izveidojot astoņas spēcīgas ministrijas, savukārt "KPV.LV" līderis Artuss Kaimiņš aizstāvējis efektīvas un rīcībspējīgas valdības nepieciešamību, kas sastāvētu no sešiem ministriem un premjerministra, kā arī aicināja mainīt valsts pārvaldes modeli, izveidojot sekretariātus konkrētu uzdevumu izpildei.

Sarunās par "Jaunās Vienotības" politiķa Kariņa valdības izveidošanu ne JKP, ne "KPV.LV" nav uzstājušas uz iepriekš deklarētajiem principiem par valdības locekļu un līdz ar to ministriju skaita samazināšanu, tā vietā atbalstot līdzšinējo valdības modeli ar 13 ministriem un premjerministru, uzsvēris Krauze.

"Šāda atkāpšanās no principiem par labu iespējai iegūt amatus valdībā liek ar bažām raudzīties uz to, kā partijas, kuras sludināja jaunu politiku un stingrus darbības principus, spēs izpildīt citus sabiedrībai iepriekš dotos solījumus, piemēram, tik aktuālo jautājumu par obligātās iepirkuma komponentes likvidēšanu jau no šā gada vai plāna "3x500" realizāciju," norādīja Krauze.