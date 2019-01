Pieci nozīmīgi likumi, kas jāņem vērā, pērkot dīvānu

Dīvāna iegāde ir viena no nozīmīgākajām un arī samērā dārgākajām interjera investīcijām. Šī mīkstā mēbele kalpos ilgāku laiku, tāpēc pirms pirkšanas ir rūpīgi jāizvērtē, vai tā izskatīsies labi gan no interjera dizaina, gan no funkcionālā viedokļa pēc desmit un vairāk gadiem. Lai negadītos neveiksmīgs pirkums, lūk, likumi, kurus ņemt vērā pirms dīvāna iegādes.