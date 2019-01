Tramps apgalvo, ka ASV eksprezidenti atbalsta robežmūra celšanu; viņi to noliedz

Pagājušās nedēļas beigās Tramps izteicās, ka viņa priekšgājēji ASV prezidenta amatā atbalstot viņa ieceri par robežmūri un paši būtu gribējuši to realizēt. Taču visi dzīvie ASV eksprezidenti Trampa izteikumus noraidījuši.

"To vajadzēja izdarīt tiem prezidentiem, kas bija pirms manis. Un viņi visi to zina. Daži man pat teikuši, ka viņiem to vajadzēja izdarīt," piektdien preses konferencē izteicās Tramps.