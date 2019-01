NVD pārstāvis: veselības pakalpojumu saņēmējus nav iespējams "izfiltrēt"

Tomēr, tikai savietojot esošās datubāzes, nav iespējams izfiltrēt visus cilvēkus, kuriem pienākas pilnais "grozs", žurnālam skaidrojis Labsvīrs. Piemēram, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem redzami cilvēki, kas saņem ģimenes pabalstu, tātad visi, kuri audzina bērnus, bet no šiem datiem neesot iespējams atlasīt "vienu no vecākiem, kas audzina bērnu līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem".