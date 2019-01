"Takata" gaisa spilvenu dēļ "Toyota" Ziemeļamerikā atsauc 1,7 miljonus auto

Uzņēmums norāda, ka šis atsaukums aptver "4Runner" vieglās apvidus automašīnas, kas ražotas no 2010.gada līdz 2016.gadam, "Corolla" un "Matrix" modeļus, kas ražoti no 2010.gada līdz 2013.gadam, kā arī "Sienna" minivenus, kas ražoti no 2011.gada līdz 2014.gadam.

Tāpat atsaukums aptver vairākus "Lexus" modeļus - "ES 350", "GX 460", "IS 250C" un "IS 350C", "IS 250" un "IS 350", kā arī "IS-F".