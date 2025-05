Noskaties Šoferis saņem sodu par ātruma pārsniegšanu. Pats pārsteigts par to

Ilmārs saņēmis vēstuli no tiesu izpildītāja par neapmaksātu ātruma pārkāpuma sodu. Viņam gan tas esot liels pārsteigums un neizpratne, kāpēc policija neesot informāciju par sodu atsūtījusi uz kunga deklarēto adresi, bet gan uzreiz nodevusi tiesu izpildītājam.

Valsts policijā noskaidrojam, ka informācija par sodu Ilmāram nosūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi CSDD e-pakalpojumu sistēmā. To apstiprina arī Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Ilmārs atminas, ka pirms kāda laika meita esot izveidojusi viņam e-pastu, tomēr viņš to neizmantojot. CSDD iesaka atteikties no saziņas elektroniski.