Trešdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši četri cilvēki

Divi cilvēki cietuši Rīgas reģionā, no tiem viens bijis gājējs un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Savukārt vēl divi cilvēki guvuši traumas ceļu satiksmes negadījumos Zemgalē.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci kriminālprocesi. Divi dzērājšoferi apturēti Kurzemē, bet pa vienam Zemgalē, Vidzemē un Rīgas reģionā. Vienam no viņiem būs jāšķiras no sava transportlīdzekļa, bet no četriem tiks piedzīta tā vērtība, jo apturēšanas brīdī vadītais auto nepieder viņiem.