Kādas ir topošās valdības prioritātes?

Piemēram, finanšu jomā uzsvērta tautsaimniecības stiprināšana, solot īstenot atbildīgu fiskālo politiku un pārskatīt budžeta izdevumus, samazinot administratīvo slogu valsts iestādēm un pašvaldībām. Nodokļu jomā solīts nodrošināt paredzamu nodokļu politiku, tostarp turpinot nodokļu sloga pārnesi no darbaspēka nodokļiem uz netiešajiem nodokļiem, ceļot minimālo algu un tuvinot neapliekamo minimumu minimālajai algai, kā arī vienkāršojot darbaspēka nodokļu piemērošanu.

Topošās valdības deklarācijas iecerēs tiek solīts "bezkompromisu tiesiskums un likuma vara". Šajās nozarēs tiek solīts sekmēt sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, kas balstīta uz tiesiskuma nostiprināšanu un tiesu sistēmas prestiža paaugstināšanu. Tieslietu jomā izcelta arī nepieciešamība attīstīt Valsts valodas centra spējas novērst valsts valodas pārkāpumus, kā arī darbs pie ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības, ieskaitot Liepājas cietuma projekta īstenošanas. Tāpat valdība plāno apņemties mazināt partiju atkarību no privātiem ziedojumiem, ievērojami palielinot tām valsts budžeta finansējumu līdz Baltijas valstu vidējam līmenim.

Veselības aprūpes jomā topošās valdības deklarācijā tiek piedāvāts ierakstīt, ka tiesības laikus saņemt veselības aprūpi ir viena no cilvēktiesībām, tāpēc valdības mērķis būšot universāla veselības apdrošināšanas sistēma, kas tiek finansēta no dažādiem avotiem un pieejama katram Latvijas rezidentam neatkarīgi no viņa rocības un dzīvesvietas. Veselības aprūpes sistēmas centrā būs pacients, apņēmusies nozares ministra amata kandidāte.