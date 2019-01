"Latvijas autoceļu uzturētājs" noslēdzis astoņu miljonu eiro vērtu līgumu

Bitumena emulsijas daudzums līgumā nav fiksēts. Bitumena emulsija tiek izmantota bedru remontam uz asfalta autoceļiem un virsmu apstrādei (vienkārtas un divkārtas). Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, līdz ar to bitumena emulsijas patēriņš ir atkarīgs no autoceļu uzturēšanas klašu noteiktajām prasībām.