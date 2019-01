Minimālistam būt nav nemaz tik grūti – idejas, kā piekopt šādu dzīvesveidu

Viens no misijas “minimālistisks dzīvesveids” punktiem varētu būt vērsts tieši uz mājokļa interjeru. Tas ir liels solis katram, kas jau ilgstoši īrē vai dzīvo savā īpašumā, bet ne neiespējams. Laika gaitā vairums no mums, pašiem nemanot, teju vai apaug ar mantām, taču minimālisma ietvaros dekori, sīkumi un citas lietas nereti iet secen. Arī kopējais mājas interjers ir veidots ar domu “pēc iespējas mazāk”, kas nozīmē, ka šādā mājoklī valda askētisms un vienkāršība.

Minimālisma dzīvesveidā pavisam acīm redzama nianse ir atturēšanās no liekām mantām un krāmiem, tāpēc pirms šāda dzīvesveida sākšanas pirmais solis ir mājas attīrīšana. Sadali mēbeles, apģērbus, grāmatas, virtuves piederumus un citus liekos sīkumus un ziedo tos. Ja nespēj šķirties no kādām mantām, bet arī šaubies par to lietderību, paslēp un novieto tās noliktavā vai garāžā. Ja pēc vairākiem mēnešiem vairs neilgojies pēc noslēptās mantas, tad būs skaidrs, ka no tās ir vērts atbrīvoties.