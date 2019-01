Valsts veselības apdrošināšanas platformai pieslēgta puse no lielajām datubāzēm

LETA jau ziņoja, ka no šī gada Latvijā bija jāsāk darboties veselības aprūpes finansēšanas modelim, kas balstās uz valsts veselības apdrošināšanu un paredz divus atšķirīgu līmeņu pakalpojumu grozus pacientiem, kas veic šos apdrošināšanas maksājumus, un tiem, kas tos neveic. Tomēr sistēma tehnisku problēmu dēļ nav sākusi un visi iedzīvotāji joprojām saņem vienādus pakalpojumus.

Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) iepriekš norādījusi, ka jauno kārtību varētu pielietot no februāra pēc visu IT problēmu novēršanas. Tomēr Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi priekšlikumu līdz vasarai atlikt veselības pakalpojumu dalīšanu divos "grozos". Par to ceturtdien lems arī parlaments.