"Rīgas satiksmei" reizi ceturksnī būs jāziņo par uzņēmumā notiekošo

Deputāts Vilnis Ķirsis (V) taujāja, kā Matīss vērtē iepriekšējās valdes un sevišķi aizturētā valdes priekšsēdētāja Leona Bemhena darbu. Matīss norādīja, ka personīgi vērtēt nevienu viņš nevar, taču kopumā uzņēmuma pārvaldē ir redzamas vairākas nepilnības. "Precīzu atbildīgo amatpersonu loku gan noteiks auditoru kompānija. Ja saistībā ar uzņēmuma darbību ir ierosināts kriminālprocess, bijušas aizturēšanas un veiktas citas izmeklēšanas darbības, skaidrs, ka pozitīvi to vērtēt noteikti nevar," pauda Matīss.

Ķirsis taujāja, vai, ņemot vērā Matīsa iepriekšējo darba pieredzi lielu uzņēmumu vadībā, kapitāldaļu turētājam nebūtu jāuzņemas atbildību par notikušo. "Kad biju [aviokompānijas] "airBaltic" valdē, situācija bija ļoti līdzīga, un toreiz vadību nomainīt vajadzēja. Tas tika izdarīts, taču tagad varu apliecināt, ka kopā ar kapitāldaļu turētāju strādājam, lai uzņēmumu savestu kārtībā. Mēs risinām arī tos jautājumus, kas neglaimo Rīgas domei, un noteikti būs jāpieņem arī sāpīgi lēmumi. Bez kapitāldaļu turētāja atbalsta es to nevarētu," sacīja Matīss.

Tāpat Ķirsis taujāja, vai Matīss beidzot "noņems noslēpumainības plīvuru" pār uzņēmuma dotācijas izlietojumu un sniegs deputātiem par to detalizētu informāciju. Šādu jautājumu Matīsam opozicionāri uzdeva vairākkārt, uz ko saņēma atbildi, ka daudzas dotācijas sadaļas ir ierobežotas pieejamības informācija, taču deputāti ar tām vienalga var iepazīties. "Ikviens no jums var atnākt uz uzņēmuma biroju Vestienas ielā un, parakstoties par informācijas neizpaušanu, iepazīties ar visām izdevumu sadaļām. To es jums garantēju," solīja valdes priekšsēdis.