Zīle: Lielbritānijas neizstāšanās no ES vairs nav iespējama

Lielbritānijas neizstāšanās no Eiropas Savienības (ES) vairs nav iespējama, un to ir atzinuši pat tie britu politiķi, kuri iestājas pret "Brexit", šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Roberts Zīle (VL-TB/LNNK).