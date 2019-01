"StratCom": ārēji spēki mēģina paspilgtināt "dzelteno vestu" protestus

Uzrunājot valdības locekļus, Makrons norādīja, ka daudzi "dzelteno vestu" protestu dalībnieki ir "godīgi cilvēki, ka norūpējušies par nākamās algas saņemšanu". Tajā pašā laikā protestos ir iesaistījušies "graujoši, vardarbīgi un brutāli cilvēki, reizēm no labējo ekstrēmistu, reizēm no kreiso ekstrēmistu aprindām, no kuriem daži pat saņem atbalstu no ārvalstīm," atzinis prezidents.