Saeima apstiprina Kariņa valdību

Atbildot uz jautājumu par to, kādas sekas būs tiem deputātiem, kas Saeimas balsojumā balsos pret Kariņa valdību, premjera amata kandidāts minēja, ka par sekām būs jālemj deputātu pārstāvētajai frakcijai, savukārt no koalīcijas puses viņi netiks uzskatīti par koalīcijas sastāvdaļu. "Vēl nav runāts par Saeimas atbildības jautājumiem, tādēļ nevarētu vēl teikt, vai šādi cilvēki zaudētu vadošus amatus Saeimas komisijās," piebilda politiķis.

SAB direktors Jānis Maizītis iepriekš publiski skaidroja, ka SAB veiktās personu pārbaudes parasti tiek pabeigtas aptuveni divu mēnešu laikā. Likums paredz, ka pārbaudes maksimālais termiņš ir trīs mēneši, taču nepieciešamības gadījumā to var pagarināt vēl uz trīs mēnešiem. Negatīvu SAB lēmumu var pārsūdzēt ģenerālprokuroram, un pēc tam arī tiesā, līdz ar to kopējais termiņš, kurā izskata šādus jautājumus, pēc Satversmes tiesas sprieduma pielaižu jautājumā ir pieaudzis.

Piemaksu līdz 30% no mēnešalgas var saņemt, ja amatpersona papildus saviem tiešajiem pienākumiem pilda vēl citus amata pienākumus. Piemaksa līdz 40% no mēnešalgas pienākas kompetentāko amatpersonu motivēšanai, bet vienreiz gadā iespējams saņemt prēmiju 75% vai 65%, vai 55% apmērā no mēnešalgas, atkarībā no darba izpildes novērtējuma.