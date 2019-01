VID valsts budžetā iekasējis vairāk nekā 9,4 miljardus eiro

No pievienotās vērtības nodokļa 2018.gadā atmaksāti 887,2 miljoni eiro, kas ir par 26,93 miljoniem eiro jeb 2,9% mazāk nekā 2017.gadā. Tas skaidrojams ar deklarēto no budžeta atmaksājamo summu samazināšanos, informē VID.

"Ņemot vērā neplānoti zemos ieņēmumus no visu veidu nodevām, naudas sodiem un sankcijām, kā arī citiem nenodokļu ieņēmumiem, kas atsevišķos maksājumu veidos ir pat mazāki nekā 2017.gadā, ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) būtiski veicināja VID administrēto nenodokļu, kā arī kopbudžeta ieņēmumu plāna izpildi 2018.gadam," atzīmē VID pārstāvji. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 2018.gadā bija 244,636 miljoni eiro, kas ir par 46% vairāk, nekā plānots, bet, salīdzinot ar 2017.gadu, ir pieaugums par 89,45 miljoniem eiro jeb 57,6%, jo viens nodokļu maksātājs veicis maksājumu ne tikai no 2017.gada, bet arī 2016.gada peļņas.