Kaimiņam piederošā "Suņu būda" sodīta par nereģistrētu nodarbināšanu

Kā vēsta NRA, pagājušā gada 10.martā Kaimiņš kā partijas KPV LV "seja" pieaicināja vienu no partijas biedrēm, lai viņa vadītu Kaimiņam vienpersoniski piederošās SIA "Suņu būda" reģistrēto portālu "ritakafija.lv". Partijas biedre tika uzrunāta, jo "KPV LV" rindās bijis zināms, ka viņa ir profesionāla redaktore ar pieredzi mediju darbā, un viņa atsaukusies, jo arī tobrīd meklējusi pastāvīgu darbu.

Turpretī Kaimiņa firmas pilnvarotais pārstāvis Krists Bergans-Berģis mēģinājis noliegt, ka sieviete veikusi jebkādu darbu "Suņu būdas" labā, un atrunājies, ka darbiniece it kā neesot izturējusi pārbaudi utt. Tomēr viņš neesot varējis uzrādīt materiālus, ka būtu noticis konkurss uz vakanci, ka darbiniecei būtu uzlikts pārbaudes laiks u.tml. Patiesībā noticis nevis konkurss, bet gan Kaimiņš un darbiniece tiešā veidā vienojušies par veicamo darbu, ko pierādot arī tas, ka Kaimiņš pirmais uzrunājis potenciālo darbinieci, nevis otrādi, raksta NRA.

Visbeidzot sieviete sākusi prasīt kopsummā 2000 eiro par paveikto darbu, jo faktiskā un paveiktā darba apjoms daudzkārt pārsniedzis sākotnēji apspriesto, kā arī acīmredzot apzinoties, ka no summas visi nodokļi viņai beigās būs jānomaksā pašai, vēsta NRA.

Pērn jūnijā darbiniece ar savām pretenzijām vērsusies VDI, kuras inspektors Mārtiņš Šaškevičs, izskatot lietu, pieprasījis paskaidrojumus arī no Kaimiņa un "Suņu būdas". Rezultātā inspektors izdarījis slēdzienu, ka tiešām notikusi nereģistrēta nodarbināšana no aizvadītā gada 15.marta līdz 20.aprīlim. Par to "Suņu būda" tikusi pie 350 eiro soda, un šo sodu pēc pārsūdzības izskatīšanas pagājušonedēļ atstājusi spēkā arī VDI direktora vietniece, vēsta NRA.