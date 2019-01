Saistībā ar pērnā gada sausumu Latvijas kartupeļu audzētājiem problēmas ar sēklas iegādi

Viņš norādīja, ka Latvijas audzētāji no ārzemēm iegādātos sēklas kartupeļus uzreiz nestāda, bet gadu pavairo. Ir maz zemnieku, kas iepērk no Eiropas audzētājiem materiālu un uzreiz to stāda, lai audzētu pārtikas kartupeļus. "Mēs materiālu pieturam un pavairojam. Taču mums kaimiņos - Somijā un Zviedrijā - zemnieki mēdz pirkt A klases sēklas kartupeļus no šķirņu audzētājiem, un šie zemnieki jau šogad izjutīs cenu kāpumu," sacīja Krūmiņš. Viņš piebilda, ka Latvijas audzētāju galvenā problēma patlaban ir tas, ka trūkst atsevišķu šķirņu sēklu un tām cena ir pieaugusi.