Krievija aizliedz ASV finansēto organizāciju "Freedom House"

"Organizācija sniedz informāciju, finansiālu, juridisku un cita veida atbalstu Krievijas opozīcijas struktūrām, prorietumnieciskajiem un LGBT aktīvistiem, kopienām, kas aizstāv to intereses, un personām, kas notiesātas par teroristiskiem noziegumiem," teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā.

"Freedom House" atbalsta un finansē vietējos demokrātijas aktīvistus un pilsoniskās brīvības grupas vairāk nekā 30 valstīs, saņemot lielu daļu sava finansējuma no ASV Valsts departamenta.

Šī organizācija ir pazīstama ar indeksu "Freedom in the World" ("Brīvība pasaulē"), ar kuru tiek novērtētas valstu pilsoniskās brīvības un valstis tiek atzītas par "brīvām" vai "nebrīvām". Krievija ir atzīta par "nebrīvu" ("Not Free").