"Metāls šajā posmā no rūpnīcas ir 0,6 mm līdz 0,8 mm biezs. Protams, rūsa šo vietu padarīs krietni vājāku un mehānisks spēks to sabojās. Ar vieglu pieskārienu to nebija iespējams izdarīt, jo slieksnis darbā tika skalots ar augstspiediena mazgātāju. Pirms apstrādes tas tika mehāniski tīrīts ar metāla saru birsti, un pēdējās apstrādes laikā ar spiedienu tika uzklāta bitumena masa. Šajā gadījumā pistole strādā ar 8,5 bāru spiedienu," stāstīja lasītājs.