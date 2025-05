Maratona laikā nedēļas nogalē Rīgā būs noteikti plaši satiksmes ierobežojumi

Dažādie skrējiena maršruti plānoti no Rīgas centra līdz Mežaparkam, kā arī no centra līdz Dzegužu un Buļļu ielai Pārdaugavā.

No piektdienas, 16.maija, plkst.20 līdz pirmdienas, 19.maija, plkst.6 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tāpat minētajā laikā transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11.novembra krastmalai piegulošajā, paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.