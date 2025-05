Pirmdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 16 cilvēki

Rīgas reģionā notikuši 98 ceļu satiksmes negadījumi. Deviņos no tiem cietuši kopskaitā 12 cilvēki. Starp cietušajiem ir arī viens gājējs un viens velosipēdists.

Vidzemē notikuši astoņi ceļu satiksmes negadījumi, no tiem divos cietuši kopskaitā trīs cilvēki.

Savukārt Kurzemē notikušas 19 avārijas. Vienā no tām cietis cilvēks.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri kriminālprocesi, bet vēl viens par sēšanos pie stūres narkotisko vielu iespaidā. Diviem no šiem cilvēkiem būs jāšķiras no saviem spēkratiem, bet no trim tiks piedzīta apturēšanas brīdī vadītā transportlīdzekļa vērtība.