Notiesātais Janukovičs, revolūcija Venecuēlā? Pieci svarīgākie pasaules notikumi šonedēļ

Operācija «Sofija» ilgi ir tikusi uzskatīta par vienu no būtiskākajām ES atbildēm migrācijas mestajiem izaicinājumiem Vidusjūrā. Ar tās palīdzību ir izdevies kaut nedaudz palielināt kontroli pār milzīgajām migrantu plūsmām uz Eiropas krastiem no Lībijas un citu Ziemeļāfrikas valstu teritorijām. Operācijas potenciālā izbeigšana norāda, ka Eiropas Savienība tagad vēlas uzticēt vairāk atbildības nelegālās migrācijas apkarošanā pašai Lībijas valdībai. Tiesa, šajā gadījumā ir jautājums, vai šāds lēmums vēl nav priekšlaicīgs un Lībija šo nastu ir gatava uzņemties. Jāatceras, ka valstī vēl arvien norisinās pilsoņu karš un starptautiski atzītās valdības kontrolē nav pat puse no visas Lībijas teritorijas. Katrā gadījumā, ja šai valdībai parādīsies zināmas problēmas, Eiropas Savienībai var būt nepieciešams savu iesaisti atkārtoti kāpināt.