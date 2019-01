Limbažu novada pašvaldība atsakās no ieceres veidot piemiņas vietu Limbažu kaujām

Šonedēļ Limbažu novada domes apvienoto komiteju sēdē tika diskutēts un lemts par finansējuma paredzēšanu būvprojekta izstrādei, kas dotu iespēju noskaidrot piemiņas vietas izveides izmaksas, un līdz ar to arī būtu finansiālais pamats piesaistīt finansējumu. Tomēr 24.janvāra Limbažu novada domes sēdē, pēc Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Didža Zemmera (ZZS) ierosinājuma, deputāti no šīs ieceres atteicās.

Ņemot vērā to, ka par piemiņas vietas izveidi sabiedrībā tika sacelta ažiotāža, pašvaldība veica aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli. Iedzīvotāji anketās norādīja, ka to darīt ir mūsu pienākums, jo mums nebūtu savas valsts, ja šie cilvēki ar savu tautas mīlestību un drosmi nebūtu to izkarojuši un, būtu tikai pieklājīgi atcerēties cilvēkus, kuri izcīnīja mūsu valsts brīvību. Tāpat arī tika norādīts, ka diez vai kaujas zaudējuma gadījumā mēs varētu svinēt simtgadi. Bija arī tādi, kuri dalījās ģimenes vēsturē norādot, ka vectēva trīs brāļi piedalījās Cēsu kaujās, jaunākajam bija vien 14 gadu, liecina pašvaldības informācija.