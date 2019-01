Svētki krāpniekiem? EK liek atcelt reverso PVN vairākās jomās

Meklējot aizvien jaunus un jaunus līdzekļus ēnu ekonomikas piebērtajos apcirkņos, Latvija par vienu no izvēlētajiem ceļiem saņēmusi visai skarbu aizrādījumu no Eiropas Komisijas. Tā ir neapmierināta par to, ka Latvija mainīja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksāšanas kārtību būvizstrādājumiem, sadzīves tehnikai un elektronikai.