Kam ripos galvas? Ministri ķersies pie vairāku padotībā esošo iestāžu vētīšanas

Jānis Bordāns, Tieslietu ministrs (JKP) norāda: "AT priekšsēdētājs atbilstoši pagājušās Saeimas lēmumam ir iecelts, bet tas nenozīmē, ka tieslietu ministram nekas nav sakāms. Tajā darba ietvarā, kas man ir kā tieslietu ministram, kā Tieslietu padomes loceklim, tajā es izskatīšu šo jautājumu."

"Mans ieskats, ka tās situācijas, kas bijušas daudzu gadu garumā liek runāt gan par profesionalitāti un arī par faktoloģisko pusi. Ja parādās šie apstākļi, ka tas ir bijis okupācijas laika sadarbības fakts, tad es domāju pat šī aizdomu ēna, kam nenoliegsim ir arī pamats faktiskai ticībai šim apstāklim, tad ar to ir jārēķinās. Un ja man kā tieslietu ministram nav dotas pilnvaras iecelt, atstādināt, tas nenozīmē, ka man nav uzlikti pienākumi reaģēt uz to. Es to jūtu kā savu atbildību," saka Bordāns.