Kā izvēlēties starta vadus un kā pareizi "piepīpēt"?

No akumulatoru baterijas (AKB) tehniskā stāvokļa tieši atkarīga automobiļa elektrosistēmas spēja iedarbināt dzinēju pat stipra sala apstākļos. Zema apkārtējā gaisa temperatūra AKB gadījumā uzskatāma par gandrīz ekstrēmu darbības vidi. Salā eļļas un mehānismi sastingst, tāpēc starterim ir grūtāk "izgriezt" motoru, nepieciešama augstāka starta strāva, bet AKB vienlaikus ir grūtāk saglabāt sākotnējo kapacitāti. Akumulatori aukstajā sezonā bieži cieš no nepietiekamas uzlādes īsu pārbraucienu dēļ un var pat izlādēties līdz nullei, kas neatgriezeniski bojā AKB plates. "Sarežģījumus var radīt arī mehāniski bojājumi vibrāciju dēļ, pārlieku liels uzlādes spriegums vai automašīnas specifikācijai neatbilstoši izvēlēti AKB parametri," norāda SIA Getz Nordic tehniskais konsultants Valdis Veinbergs. Brīdī, kad agrā rīta stundā jāsteidzas, bet atbilde uz atslēgas pagriešanu ir vien skumjš klikšķis un tālāk klusums, "pēdējā instance" ir starta vadi.

Akumulatoru starta vadu, sauktu arī par iedarbināšanas jeb piestartēšanas komplektiem, izvēle ir jo plaša, taču kvalitāte un lietojamība ziemas apstākļos būtiski atšķiras. Lai starta vadi spētu efektīvi pārvadīt strāvu no "donora" AKB, tiem jābūt optimālam šķērsgriezumam un labiem izolācijas materiāliem. Būtisks ir arī vadu garums. "Tirdzniecībā atrodami starta vadi divu līdz 2,2 metru garumā," stāsta SIA Pro tehnika valdes loceklis un autopiederumu projektētājs Artūrs Klēbahs. "Ar to lielākiem automobiļiem kā džipam vai minivenam ir par maz, tāpēc mēs esam palikuši pie optimālā garuma - 2,8 metri." Kāpēc ne trīs metri? Tāpēc, ka, pieaugot vadu garumam, jāpalielina arī to šķērsgriezums, kas savukārt būtiski paaugstina cenu. "Kurš gan pirks starta vadu komplektu akumulatora vērtībā?" retoriski vaicā A. Klēbahs. Latvijas apstākļos starta vadu šķērsgriezumam nevajadzētu būt mazākam par 8 kvadrātmilimetriem, kas gan ir nosacīts parametrs, jo nepieciešamo vadu veiktspēju var panākt arī ar šķiedru izmēru, to skaitu un citām komponentēm.