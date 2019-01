Tagad Olga visvairāk baidās no tā, ka Ukraina ar Krieviju vienosies par kompromisu. Parakstīs kaut kādus papīrus, kaut kur piekāpsies, un Ukraina atteiksies no Krievijas okupētajām teritorijām un visu to puišu un meiteņu - karā kritušo Ukrainas aizstāvju - nāve būs bijusi veltīga.