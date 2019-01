Eksistē trīs veidu hakeru grupas. Ar ko tās nodarbojas?

Laikā, kad no incidentiem internetā cieš ne tikai pašmāju slavenības, bet arī regulāri pasaulē notiek apjomīgas datu noplūdes (tai skaitā ar parolēm no Latvijas lapām), TVNET aicina uz interviju vienu no Latvijas TOP IT drošības ekspertiem Kirilu Solovjovu. Līdzās valsts iestāžu un uzņēmumu konsultēšanai viņš darbojas arī kā t.s. baltais hakeris - viņa uzņēmums veic uzbrukumus IT sistēmām pēc to īpašnieku lūguma, lai noskaidrotu sistēmas vājās vietas.