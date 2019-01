Kāpēc arī veselam vīrietim jāapmeklē urologs?

Simptomi pēc urinēšanas: sajūta, ka urīnpūslis nav pilnībā iztukšojies; patvaļīga urīna noplūde vai tā pilēšana apakšveļā pēc iziešanas no labierīcībām.

No kāda vecuma profilaktiski jāapmeklē urologs?

Gados jauni vīrieši biežāk mēdz slimot ar sēklinieku vēzi. Periodiski vajadzētu veikt pašrocīgu sēklinieku iztaustīšanu un pārliecināties, vai tajos nav parādījušies kādi sacietējumi un vai to izmērs nav mainījies. Īpaši vērīgiem jābūt vīriešiem, kuriem bērnībā nav noslīdējuši sēklinieki, jo viņi ir pakļauti lielākam sēklinieku vēža riskam.

Gados vecāki vīrieši, īpaši tie, kuri visu mūžu smēķējuši un strādājuši ar dažādām ķimikālijām, ir urīnpūšļa vēža riska grupā. Vienreiz gadā katram vīrietim būtu jānodod urīna analīzes. Par urīnpūšļa vēzi var liecināt asins piejaukums urīnā, ko ar aci ne vienmēr var redzēt, bet analīzēs to uzrāda.

Vīriešiem pēc 50 gadu vecuma biežākā onkoloģiskā saslimšana ir prostatas jeb priekšdziedzera vēzis (PV). Tas skar apmēram 15 % vīriešu vecumā no 50 līdz 60 gadiem. Pēc 60 gadu vecuma PV ir katram trešajam vīrietim, pēc 70 gadiem jau 40% vīriešu. Sasniedzot 50 gadu vecumu, ikvienam vīrietim vajadzētu aiziet pie urologa un veikt profilaktisku pārbaudi, bet, ja ar priekšdziedzera vēzi ir slimojis kāds no ģimenes locekļiem, vizītes pie urologa būtu jāsāk jau no 45 gadu vecuma.