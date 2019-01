Kremļa propaganda darbībā: Krievijas mediji palaiž "pīli" par Ušakova aizturēšanu

FOTO: Ekrānuzņēmums no Facebook

Nepatieso informāciju sociālajos tīklos izplatīja arī Kremļa propagandas kanāla RT galvenā redaktore Margarita Simonjana, taču vēlāk to atsauca.

Nepatiesā informācija par Ušakova aizturēšanu tika publicēta daudzos Krievijas interneta portālos, kuri to sasaistīja nevis ar korupciju Rīgas domē, bet gan uzdeva to par vēršanos pret krievvalodīgajiem. "Krievu raganu medības," trešdien plkst.16.00 vēstīja portāla "Gazeta.ru" virsraksts teksta tiešraidei par "to, kas notika ar Rīgas mēru". Šī ziņa trešdienas pēcpusdienā bija publicēta pašā pirmās lapas augšpusē.