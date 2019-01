Pusaudze, kura iemīlējās divreiz vecākā narkobaronā: El Čapo noslēpumainā sieva

Meksikāņu narkobarona Hoakina Gusmana jeb El Čapo prāvai Ņujorkā tuvojoties noslēgumam, par vienu no centrālajiem personāžiem kļuvusi viņa sieva Emma Koronela Aispuro. Viens no lieciniekiem pastāstīja, ka Aispuro esot pielikusi roku El Čapo bēgšanā no stingrā režīma cietuma 2015.gadā. Tiesas zālē izskanēja vīra un sievas privātā sarakste - gan par kopīgajiem bērniem, gan nelegālo rūpalu. Dienā, kad liecināja viena no El Čapo mīļākajām, Gusmans un Koronela bija uzvilkuši līdzīgas tumši sarkana samta žaketes - domājams, apliecinot abpusējo lojalitāti.