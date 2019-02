Efektīva tievēšana ar “sniega peldēšanu"

Mūsu organisma veselīgie - brūnie taukaudi ikdienā atrodas neaktīvā stāvoklī, bet aukstumā tie it kā atmostas, sākot aktīvi darboties. Brūno tauku šūnas ir īstas apaļumu dedzinātājas! Oranismā ir vēl baltie un Brūnajās tauku šūnās ir daudz mitohondriju, kas piedalās vielmaiņas procesos, nodrošina termoregulacijas procesus.

Zinātniski neapstiprināta ir versija par to, ka ledusauksta ūdens dzeršana palīdz atbrīvoties no liekā svara. Ideja saistīta ar to, ka ķermenis patērē enerģiju organismā nokļuvušā ūdens sasildīšanai. Totes kontrastduša noteikti intensificē vielmaiņu, uzlabo asinsriti un stiprina imunitāti. Problēmzonu noberzēšana ar sniegu palīdz cīnīties ar celulītu.