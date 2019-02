Igaunijā avarē pasažieru autobuss; cilvēkus evakuē caur lūku

Šo pēcpusdien ap plkst.13:20 Igaunijas dienvidos, Mornā, kas atrodas apmēram 37 kilometrus uz ziemeļiem no Rūjienas, uz sniegota ceļa avarējis pasažieru autobuss, kurā negadījuma brīdī atradās 13 cilvēki, ziņo Postimees. Autobuss noslīdējis no ceļa un sasvēries uz sāniem tieši ar durvīm pret sniegu, tādēļ pasažieri no tā evakuēti caur griestu lūku.