Viena no Tirānas iedzīvotāju iecienītākajām atpūtas vietām ir Dajti Nacionālais parks, ko var sasniegt 15 minūšu laikā, paceļoties 1600 metru augstajā kalnā austriešu būvētā trošu vagoniņā. Kalna virsotnē ir kafejnīca, atrakciju parks un skatu laukums, turklāt parkā var arī doties izjādē vai sarīkot pikniku.

Logaras nacionālais parks

Tā gleznainās kalnu ainavas varētu būt brīnišķīgs fons "Gredzenu pavēlnieka" sāgas filmēšanai. Vienkāršākais veids, kā šeit nokļūt, – ekskursiju autobusā vai īres auto uzripinoties līdz 2019 metru augstumam virs jūras līmeņa. Pa ceļam var aplūkot vairākus bunkurus, kas atgādina par jau iepriekš minētā Envera Hodžas valdīšanas laiku, bet, nonākot galamērķī, var baudīt elpu aizraujošus skatus vai remdēt izsalkumu kādā no kafejnīcām.

Škodra – Albānijas kultūras galvaspilsēta

Škodra jeb Škodera tiek uzskatīta par Albānijas kultūras galvaspilsētu. Viens no populārākajiem apskates objektiem Škodrā ir Rozafa pilsdrupas. Leģenda vēsta, ka Rozafa bija sieva jaunākajam no brāļiem, kuri uzcēluši šo pili. Sieviete esot piekritusi tikt apglabāta pils pamatos, lai pils nekad nesabruktu. No pilsdrupām ir iespēja baudīt iespaidīgu panorāmas skatu uz pilsētu un Škodras ezeru, kas ir lielākais ezers Balkānu pussalā un atrodas uz robežas starp Albāniju un Melnkalni.