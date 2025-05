Ķīnas kosmosa kuģis devies uz asteroīdu netālu no Marsa

Raķete "Long March 3-B" ar "Tianwen-2" startēja no kosmodroma Ķīnas dienvidos. Paredzēts, ka zonde savāks paraugus no asteroīda "2016HO3" un izpētīs komētu "311P", kas atrodas vēl tālāk no Zemes nekā Marss, paziņo Ķīnas Nacionālā kosmosa pārvalde.