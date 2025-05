Igaunija un Krievija nespēj vienoties par boju izvietošanu Narvas upē

Taro pieļāva, ka Igaunija savos teritoriālajos ūdeņos vienpusēji varētu izvietot bojas un nodrošināt to uzraudzību, piemēram, ar Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes aģentūras "Frontex" atbalstu.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 23.maijā Krievijas robežsardzes dienests no Igaunijas ūdeņiem Narvas upē noņēma 25 Igaunijas robežsargu izvietotās bojas. Igaunija ar diplomātisko notu starpniecību ir vairākkārt pieprasījusi no Krievijas paskaidrojumus par šo incidentu. Kā informēja Ārlietu ministrijā, atbilde no Krievijas puses uz notām nav saņemta.