Lūsis komentē “Vecāku sapulce” – godīga recenzija komēdijai, kas nelika pasmieties ne reizi

“Monty Python and the Holy Grail”, “The Naked Gun”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”. “Airplane!”, “The Hangover”, “The Blues Brothers”, “Groundhog Day”, “The Big Lebowski”, “Rat race”, “Shaun of the Dead”, “Austin Powers”, “The Meaning of Life” – tās ir filmas, par kurām iedomājos, izdzirdot vārdu “komēdija”. Manas prasības it kā nav zemas, tomēr tas, ko vēlos saņemt no komēdijas, – lai, to skatoties, man nāktu smiekli. To iespējams panākt gan ar intelektuālu humoru, gan piektās klases jokiem. Galvenais, lai ir smieklīgi.