Satversmes tiesā Ierosināta lieta par samazināto iemaksu likmi 2. pensiju līmenī

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka nav pienācīgi izpildīts no Satversmes 109. panta izrietošais valsts pienākums uzturēt tādu pensiju sistēmu, kas nodrošina adekvātu un veiktajām iemaksām atbilstošu pensiju. Apstrīdētā norma esot pieņemta bez pienācīga izvērtējuma veikšanas un tā nenodrošina pensiju sistēmas ilgtspēju. Tāpat esot pārkāpts Satversmes 1. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības princips, jo fondēto pensiju shēmas dalībniekiem ir radusies paļāvība uz to, ka iemaksas šajā shēmā tiks veiktas 6 procentu apmērā no iemaksu objekta, kā to paredz Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrā daļa.