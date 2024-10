Cīņa pret "pelēko ekonomiku" ir negatīvi pārsteigusi cilvēkus, kuri izmanto skaidro naudu, tāpat radušies ne mazums jautājumu. Piemēram, vai ir iespējams, neradot problēmas savai ģimenei, izvilkt no vecmāmiņas naktsskapīša iekrājumus skaidrā naudā un izmantot tos kā iemaksu hipotekārajam kredītam? TVNET+ šajā jautājumā palīdzēja tikt skaidrībā speciālisti no VID, kā arī grāmatvedības kompānijas "Insaiders" vadītāja Marina Antonova.

Daudzi pensionāri iekrājumus glabā skaidrā naudā, un viņu iekrājumi var pārsniegt pat 10 tūkstošus eiro, ko krājuši vismaz kopš deviņdesmitajiem. Turklāt "nulles deklarācijas", kas 2012. gadā paredzēja deklarēt summas no 10 tūkstošiem latu, tā arī nav iesniegtas.

Ja vecmāmiņa grib savam mazbērnam uzdāvināt savus iekrājumus (sākot no 10 tūkstošiem eiro) skaidrā naudā, lai viņš veiktu pirmo iemaksu hipotekārajam kredītam vai nopirktu mašīnu, kā to noformēt pareizi, lai no šīs naudas nebūtu jāmaksā nodokļi un nerastos citas problēmas?